Após cerca de dois meses de funcionamento, o relógio digital, que foi instalado no Paradão, no Centro de Nova Santa Rita, como parte da revitalização do local, foi vítima de vandalismo.

O equipamento, que também marcava temperatura e era o primeiro de utilidade pública a prestar este serviço na cidade, será inutilizado, pois a garantia não contempla a quebra proposital, como a que foi verificada, tendo ainda marcas de pedradas no mostrador.