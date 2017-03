Restaurante é interditado no bairro Mathias Velho

A Vigilância em Saúde interditou, na manhã desta quinta-feira, 23, uma pizzaria e restaurante no bairro Mathias Velho. A ação foi motivada por denúncias de consumidores que passaram mal após ingerir os alimentos no local ou comprados pela tele-entrega. O estabelecimento já havia sido vistoriado no início da semana, quando foram encontrados diversos pássaros em gaiolas penduradas no depósito.

Na ação desta quinta-feira, que contou com o apoio dos fiscais da secretaria do Meio Ambiente (SMMA), Guarda Municipal e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), não foram identificados animais. O proprietário alegou que, após o alerta da Vigilância, soltou os pássaros na natureza.

No entanto, a fiscalização da Vigilância em Saúde decidiu interditar o estabelecimento por falta de condições sanitárias. Havia reaproveitamento inadequado de alimentos e alguns mal acondicionados e em temperaturas inapropriadas. O proprietário deverá fazer alterações nos procedimentos e chamar nova vistoria para comprovar que fez as adequações necessárias, apontadas no laudo da Vigilância.

O proprietário da pizzaria e restaurante foi advertido pelos fiscais de que não possui a licença de operação, emitida pela SMMA a todos os estabelecimentos potencialmente poluidores. O proprietário assinou um termo circunstanciado, lavrado pela Patram, devido à ausência dessa licença de operação, o que constitui crime. O documento será encaminhado ao Ministério Público.