O Restaurante Tio Neco abre suas portas no dia 14 de abril, a partir das 11h30min, com o tradicional almoço de Sexta-Feira Santa. O cardápio contempla variados tipos de peixes, frutos do mar, diversas saladas, frutas e sobremesas.

Para os clientes que reservarem lugares para quatro ou mais pessoas, será servido de cortesia uma jarra com vinho colonial para acompanhar o almoço.

As reservas de mesas devem ser feitas de forma antecipada pelos telefones: (51) 3476-6855 ou (51) 99101-6969 (whats).