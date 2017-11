Retirada de kits digitais gratuitos tem mutirão de agendamento

A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV no Brasil, promove, desta quarta-feira, 22, até o dia 30, uma mobilização para realizar o agendamento das famílias que têm direito a retirar os kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto. As ações serão realizadas das 10 às 18 horas, dependendo da data e localidade.

Durante o evento, as famílias de baixa renda atendidas pelo do Governo Federal poderão tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2018 em 89 cidades da região de Canoas, e agendar a retirada do kit gratuito. Os equipamentos que compõem o kit são distribuídos gratuitamente pela Seja Digital e possibilitam que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital.

Para saber se têm direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores das cidades da região podem acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Mutirão de Agendamento no bairro Guajuviras:

Data: 22/11 (quarta-feira)

Local: Vila Pôr do Sol

Horário: 10 às 16 horas

Endereço: Rua 5

Mutirão de Agendamento no bairro Marechal Rondon:

Data: 26/11 (domingo)

Local: Parque Capão do Corvo

Horário: 12 às 18 horas

Endereço: Rua Dona Rafaela, nº 700

Mutirão de Agendamento no bairro Centro:

Data: 27/11 (segunda-feira)

Local: Centro de Canoas – entorno do Ministério Público e Foro

Horário: 10 às 16 horas

Endereço: Rua Lenine Nequete

Mutirão de Agendamento no bairro Mato Grande:

Data: 28/11 (terça-feira)

Local: Parque Capão do Corvo

Horário:11 às 17 horas

Mutirão de Agendamento no bairro Igara:

Data: 29/11 (quarta-feira)

Local: Mercado Macromix e lugares comerciais no entorno.

Horário: 11 às 17 horas

Endereço: Av. Boqueirão

Mutirão de Agendamento no bairro Guajuviras:

Data: 30/11 (quinta-feira)

Local: Bairro Guajuviras e entorno

Horário: 10 às 16 horas