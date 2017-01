Reunião busca solução para abertura do Parque Tecnológico

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas, Felipe Martini, recebeu, na última terça-feira, 10, um grupo de empresários que participam do projeto do Complexo Empresarial de Tecnologia a ser instalado no Parque Canoas de Inovação.

O “cluster” tecnológico ocupará o bairro Guajuviras e reunirá espaços e atividades ligadas à comunidade, ciência, empreendedorismo, tecnologia, meio-ambiente, sustentabilidade, cultura e lazer.

“Sou um entusiasta do empreendedorismo e esse projeto é uma das prioridades da nossa secretaria. É com esse perfil de gestor e com muita celeridade que vamos olhar com carinho para os empresários”, disse Martini.

As cinco empresas que formam o APL (Arranjo Produtivo Local) são a Exatron (sensores e automação industrial), a Novus (automação industrial e na área da medicina), a TCS/FKS (automação automotiva), Digistar (equipamentos de telecomunicações) e a Victum (projetos de produtos).