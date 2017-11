Reunião define detalhes para inauguração do ParkShopping

Na tarde desta segunda-feira, 20, semana em que o ParkShopping Canoas será inaugurado, a reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) apresentou os acertos finais para os próximos dias. Estiveram presentes na reunião, conduzida pelo secretário da Segurança Pública e Cidadania, Ranolfo Vieira Júnior, representantes de todas as secretarias envolvidas no planejamento, além da Brigada Militar, da Polícia Civil e também da administração do novo shopping.

Um plano de ação foi montado especialmente para os dias de início de operação no empreendimento. “Além de todas as medidas que viemos tomando há alguns meses, neste planejamento queremos garantir que não ocorra nenhum transtorno tanto para os visitantes do shopping e seu entorno, quanto para a população canoense, que a partir de agora passa a vivenciar um novo movimento na cidade”, destaca o secretário Ranolfo.

Principais medidas que integram o planejamento traçado no GGI-M:

Segurança:

Guarda Municipal

Apoio da unidade móvel da Guarda Municipal (GM), posicionada no Parque Getúlio Vargas;

Patrulhamento dentro do parque com triciclos doados pela Multiplan;

Utilização de drone para monitoramento da área;

Viaturas da GM posicionadas em pontos estratégicos da região;

Patrulhamento motorizado e a pé no entorno do shopping;

Monitoramento no Centro Integrado de Comando e Controle;

Atenção à ação de guardadores irregulares de carros.

Brigada Militar

Reforço no efetivo;

Policiamento a pé e motorizado no entorno do shopping;

Viaturas posicionadas em pontos estratégicos da região;

Reforço no policiamento da região central da cidade, prevendo um deslocamento da população a partir desta área;

Utilização da Plataforma de Observação Elevada e utilização do helicóptero da Brigada Militar, sobretudo nos horários do show das Águas Dançantes no Parque Getúlio Vargas.

Polícia Civil

Apoio nas possíveis ocorrências geradas a partir da inauguração do shopping;

Atendimento 24 horas na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município.

Trânsito

Secretaria de Transportes e Mobilidade

Viaturas posicionadas em pontos estratégicos da região, levando em conta um aumento considerável no fluxo de veículos;

Circulação de agentes motorizados no entorno do shopping;

Orientação para auxiliar motoristas que trafegarem na área, fazendo com que se cumpra a sinalização e evitando transtornos.

Fiscalizações

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Saúde (Vigilância em Saúde), Procon, Secretaria do Meio Ambiente

Fiscais de todas as áreas estarão monitorando e coibindo a venda irregular de produtos e gêneros alimentícios da região;

Serão instaladas placas informando a proibição do comércio irregular em pontos estratégicos do Parque Getúlio Vargas;

Serviços

Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria do Meio Ambiente