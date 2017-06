Reunião definiu primeiro ato público do Fórum Inter-religioso de Canoas

O Fórum Inter-religioso de Canoas (Firc), instituído pela Lei 6099/2017, realizou a primeira reunião nesta segunda-feira, 19. Constituído de diferentes religiões, a instituição tem o objetivo de prestar assistência litúrgica-celebrativa de eventos oficiais e não oficiais no município.

O primeiro ato público do Fórum será na próxima quinta-feira, 22, no workshop Vivências de Canoas, dentro da Semana de Canoas, no Instituto Pestalozzi. No encontro desta segunda-feira, ficou definido que cada um dos participantes fará uma breve explanação sobre a sua religião. Também foi acertado que as reuniões do grupo serão bimestrais, com a possibilidade de reuniões extraordinárias.

O diretor das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Saulo da Silva Gil, destaca a importância da instituição. “Em uma cidade com a grande diversidade étnica e religiosa como Canoas, é muito importante que todos tenham voz”, acredita.

Participaram da reunião representantes da Associação Islâmica de Canoas, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica Cruzada Pentecostal Brasileira, da Fé Bahai e da Federação Afro Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul.