Reunião na Câmara marca o Dia do Doador de Órgãos

Nesta quarta-feira, 27, celebra-se o Dia do Doador de Órgãos, momento mais importante do Setembro Verde. O período é dedicado à reflexão a conscientização. Nesta manhã, o deputado estadual Adilson Troca reuniu-se com o presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Canoas, vereador Patricio (PSD), que é autor da Lei municipal pela doação e trabalha pela causa há mais de 10 anos.

Conforme o presidente da Frente Parlamentar de Estímulo à Doação de Órgãos, deputado estadual Adilson Troca, este é um momento especial. “Nosso objetivo maior e fomentar o diálogo. Pela Lei, a decisão de doar compete à família e por isso é fundamental conversar em casa. Nossa família é a nossa voz”, ressalta.

Dados

A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, aponta em seu relatório mais recente relativo ao primeiro semestre de 2017 que a média de doadores de órgãos efetivos por milhão de pessoas é de 16,2 no Brasil e 25,4 no Rio Grande do Sul. Ainda assim, em nosso Estado, 44% das famílias escolhem não doar os órgãos.

No fim de junho, conforme o documento, existiam 32.956 brasileiros adultos e 887 crianças na fila de espera por um transplante. Destes, 1.109 pacientes adultos e 35 crianças são gaúchos. “O diálogo pode salvar estas pessoas. A decisão de ser doador é o primeiro passo para garantir a possibilidade de vida a quem espera um transplante”, acrescenta o deputado Adilson Troca.

Internet

Na página da Frente Parlamentar de Estímulo à Doação de Órgãos no Facebook www.facebook.com/soudoador são realizadas diversas postagens e divulgadas informações pertinentes ao tema.

O público é convidado a aproveitar esta semana para usar uma imagem especial com o laço verde sobre a foto de perfil mostrando aos amigos e familiares que a pessoa é doadora. Além disso, é usada a #SouDoador para marcar todas as postagens. Cada pequeno ato faz a diferença e pode ajudar a salvar vidas.