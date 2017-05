Revitalização da Júlio de Castilhos começa até o fim de maio

Nesta terça-feira, 23, na sede da Full Gauge Controls, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Martini, anunciou o início das obras da revitalização da Júlio de Castilhos, entre as ruas Lajeado e Tamoio, no bairro Niterói e apresentou um resumo do projeto executivo feito pelo Escritório de Engenharia e Arquitetura (EEA). A previsão é de que a revitalização leve cerca de 90 dias para ser finalizada.

A obra será bancada com recursos oriundos de duas emendas parlamentares, ambas do deputado federal Marco Maia, e o investimento está estimado em R$ 700 mil. Inicialmente, a obra abrange 270 metros de via, entre as ruas Lageado e Tamoio.

A intenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SMDE) é levar este modelo de revitalização para outros bairro da cidade, como Guajuviras e Mathias Velho. Segundo Martini, os projetos estão inseridos no Plano Plurianual de Canoas.

Além de diversos empresários da região, estiveram presentes o subprefeito do quadrante Sudeste, Jardel Machado, o subcomandante da Brigada Militar de Canoas, major Rogério Araújo, e o presidente da Câmara Municipal, Juares Hoy.