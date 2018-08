Ricardo Willy Rieth é o novo reitor da Ulbra

A Universidade Luterana do Brasil conta com novo gestor frente à Reitoria: o professor e até então vice-reitor, Ricardo Willy Rieth. O anúncio ocorreu durante a reunião extraordinária do Conselho Universitário (ConsUn), na última semana, que reuniu os representantes dos segmentos que compõem a Instituição.

A convocação do ConsUn foi proposta pelo então reitor e presidente do Conselho, Marcos Fernando Ziemer, que reuniu o órgão máximo da Universidade para anunciar sua decisão de afastamento. “Solicitei ao Conselho de Administração da Mantenedora o licenciamento do cargo de reitor da Ulbra para fins de aprimoramento acadêmico. Retomarei meus estudos após quase uma década à frente deste trabalho na Instituição”, explicou Ziemer, que se dedicará à academia e continuará com atribuições institucionais.

Ricardo Willy Rieth agradeceu ao Conselho de Administração e à presidência da mantenedora Aelbra pela oportunidade de conduzir o avanço do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado sob a condução da Reitoria, na gestão de Marcos Ziemer, com a participação dos docentes, colaboradores, estudantes e comunidade externa. Após rápido resgate histórico da Universidade, Rieth ressaltou a importância de o projeto institucional já ter a metodologia de implementação definida e conhecida. “Temos orgulho de sermos a maior universidade gaúcha em número de alunos matriculados. Nossos alunos vêm de todas as classes sociais e isso reforça a nossa responsabilidade como instituição de ensino”, completou.

Sobre o novo reitor

Ricardo Willy Rieth possui graduação em Ciências Sociais/Bacharelado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, graduação em Teologia/Bacharelado pelo Seminário Concórdia, de Porto Alegre, doutorado em História da Igreja (Kirchengeschichte) pelo Instituto de Estudos em História da Baixa Idade Média e da Reforma da UniversItät Leipzig, Alemanha e pós-doutorado pela mesma instituição. É docente no Programa de Pós-graduação em Educação (Mestrado/Doutorado) da Ulbra. Desde novembro de 2014, era vice-reitor da Universidade.