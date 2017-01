Róger Inácio ainda aguarda cumprimento de decisão judicial

Nesta semana, a nova administração da Prefeitura de Canoas se pronunciou sobre o caso do menino Róger Inácio da Silva, que tem nove anos de idade e mora dentro do Hospital São Lucas, em Porto Alegre. A criança depende de alimentação especial e de tratamento médico em domicílio para que possa viver em casa com sua família. Uma liminar determinou que Prefeitura e governo do Estado tomem as providências necessárias para que a criança possa ter alta.

A respeito do caso, a administração municipal informou: “A prefeitura segue aguardando orçamento de homecare, já que o Executivo Municipal necessita de três orçamentos (até agora possui dois) e a medicação e alimentação fornecida pelo Estado. A assistência social da Secretaria da Saúde vai continuar acompanhando o Róger inclusive depois que ele for para casa, já que ele passou muito tempo internado.

Além disso, a assistência social também vai fazer a intermediação entre a equipe médica do Hospital da PUC e a equipe de saúde que vai cuidar do Roger em casa: o médico solicitou que, assim que for definida a questão do homecare, uma enfermeira vá ao hospital afim de receber um treinamento para que saiba de todas as necessidades do Róger”.

Relembre o caso

Uma liminar, assinada pela Juíza Annie Kier Herynkopf, determinou no dia 22 de dezembro que município e Estado forneçam os alimentos e o tratamento adequado para que uma criança de nove anos de idade, que há seis vive dentro do hospital, possa voltar para casa. A determinação ainda diz que os órgãos têm um prazo de 24 horas para comprovar as providências tomadas. Roger da Silva vive no Hospital São Lucas da PUC-RS por necessitar de alimentação especial e de tratamentos que o SUS não fornece fora do espaço hospitalar.