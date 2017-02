Rotatória em frente ao HNSG muda de preferência

A movimentada rotatória localizada na Avenida Santos Ferreira mudará de preferência nesta quarta-feira, 22. O local, em frente ao Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), passará a priorizar o motorista que transita dentro da rótula, como prevê o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Ademir Zanetti, a alteração oferece mais segurança para quem passa pelo local. “O motivo é o grande fluxo de veículos das linhas regulares do transporte coletivo, que têm como itinerário o ingresso e saída da Rua Monte Castelo, gerando um conflito com a parada, atualmente, na rotatória”, explicou Zanetti.

A secretaria ainda informa que a fiscalização de trânsito monitorará o fluxo nos horários de pico, a fim de garantir a fluidez da circulação dos veículos que passam na região.