Rua Doutor Barcelos é liberada nos dois sentidos

Após meses de bloqueio parcial em função de obras para revitalização da via, que fica no centro da cidade, os canoenses têm o fluxo de carros liberado nos dois lados da pista e já se pode ter uma prévia de como ficará a Doutor Barcelos após o término total das obras. A Secretaria Municipal de Obras (SMO) de Canoas finalizou mais uma etapa do cronograma nesta semana. Lembrando que a velocidade permitida no trecho elevado será de até 30 km/h, respeitando a preferência dos pedestres, se tratando de um espaço compartilhado entre eles e os veículos.

Nesta semana, os operários estarão trabalhando na construção da passagem elevada de pedestres em frente ao Fórum, na Rua Lenine Nequete. Após a conclusão, voltam a trabalhar na própria Barcelos, bloqueando novamente as pistas, desta vez com interrupções parciais e alternadas.