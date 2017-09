Rua Dr. Barcelos tem trânsito alterado a partir desta quarta-feira, 27

O trânsito na Rua Dr. Barcelos, na área central de Canoas, sofre alteração a partir desta quarta-feira, 27. O trecho entre as ruas Alberto Torres e Santa Helena será interditado no sentido Sul-Norte para o trabalho de pavimentação da via. O prazo para a conclusão é de 20 dias.

Os motoristas que trafegam na Dr. Barcelos serão obrigados a desviar pela rua Alberto Torres, Guilherme Morsch e Santa Helena, para posterior retorno à Dr. Barcelos. Para garantir a fluidez do trânsito neste período, será proibido o estacionamento nas vias que servirem de desvio. No sentido Norte-Sul o tráfego na Dr. Barcelos não sofre alteração.

Esta é mais uma etapa do projeto de revitalização da Rua Doutor Barcelos. Além da recuperação do asfalto já realizada na via, também foram feitos a desobstrução da canalização com hidrojateamento, a substituição de árvores inadequadas para a região com o plantio de novas mudas.

No final do mês de agosto, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Canoas (SMSU) finalizou a troca de todas as lâmpadas da rua, no trecho entre o Viaduto e a Rua Coronel Vicente. As lâmpadas antigas foram substituídas por uma nova iluminação de LED, conforme já previa o planejamento inicial da obra. No total, foram instaladas cerca de 200 novas lâmpadas, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 265 mil. A ação representa uma economia de até 70% para os cofres públicos

Também será feita a elevação de travessias com acessibilidade na Rua Dr Barcelos. Neste sentido a Secretaria Municipal de Obras (SMO) está entrando em contato com os proprietários de imóveis na região, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH), para alertar a todos da responsabilidade sobre as suas calçadas e um projeto de paisagismo pensado especialmente para a região.