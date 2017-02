Saiba o que funciona durante o feriado de Navegantes

Dia 2 de fevereiro é realizada a festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, com festejo e programação especial na cidade. Durante o dia, diversos serviços sofrem alterações em sua rotina.

No dia 3, o ponto é facultativo nas repartições públicas municipais, de acordo com o Decreto nº 36, de 30 de janeiro de 2017.

Confira o que funciona na quinta e na sexta-feira nos serviços públicos:

Saúde

– Samu: atendimento 24 horas.

– Hospital de Pronto Socorro (HPS): atende todos os dias, urgências, emergências e traumas (adulto e pediátrico) 24 horas – (Rua Caçapava, 100, bairro Mathias Velho) – Expediente normal.

– Hospital Nossa Senhora das Graças: estará aberto normalmente, atendendo urgências e emergências 24 horas (Rua Santos Ferreira, 1.864, bairro Nossa Senhora das Graças) – Expediente normal.

– Hospital Universitário (HU): estará aberto normalmente, atendendo urgências obstétricas (gestantes) e ginecológicas, 24 horas (Avenida Farroupilha, 8.001, bairro São José) – Expediente normal.

Os CAPSs estarão em regime de plantão:

Caps AD III Amanhecer (Álcool e outras drogas)

Rua 15 de Janeiro, 82 – Nossa Senhora das Graças – telefone: 3031-3331.

Caps II Novos Tempos

Rua: São Caetano,102 – Mal.Rondon – telefone: 3785-6057.

Capsi Cataventos

Rua: Teixeira de Freitas, 70 – telefone: 3472-8792.

Caps III Travessia

Rua: Sepé Tiarajú, 116 – Centro – telefone: 3031-2219.

Caps Recanto dos Girassóis

Rua: Frederico Guilherme Ludwig, 182 – Centro – telefone: 3785-5003.

Capsi Arco-Íris

Rua; Guilherme Schell, 6184 – Centro – telefone: 3464-3741.

Teleagendamento

– O serviço não funciona dia 2, mas no dia 3 o expediente será normal (telefone 0800-6470156, das 7 às 19 horas).

Farmácias (veja telefones e endereços aqui)

– Farmácia Básica Municipal: não funciona dia 2, em regime de plantão no dia 3.

– Farmácias Distritais: não funcionam dia 2 de fevereiro, regime de plantão no dia 3.

Unidades Básicas de Saúde não funcionam dia 2 e terão expediente normal no dia 3.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – terão expediente normal.

– UPA Hugo Simões Lagranha/24h (Rua Cairu, 600, bairro Rio Branco) e Carlos Giacomazzi/ 24h (Avenida Boqueirão, 2.900, Bairro Guajuviras).

– UPA 16 Horas Noroeste (Rua Caçapava, 201, bairro Mathias Velho).

– UPA 16 Horas Sudeste (Rua 1º de Maio, 534, bairro Niterói).

– UPA Idoso (Rua José de Alencar, bairro Rio Branco).

Trânsito

– Fiscalização, plantão 24h pelo telefone (51) 3425-7629 ou 156 (ligações de telefone fixo ou de celulares Claro e Oi).

Transporte

Os ônibus do transporte urbano em Canoas circularão dia 2 com Passe Livre, em horário de domingo. Desde o dia 26 de dezembro, está em vigor a tabela de verão, que vigora até 14 de fevereiro. Em esquema especial, neste dia 2, todas as linhas que servem o Bairro Mato Grande se estenderão até a praia de Paquetá.

O primeiro horário sai do Centro para o local da procissão às 7h55. Idosos e Pessoas com Deficiência terão a sua disposição um ônibus especial que sairá da Igreja Imaculada Conceição, após a missa das 8 horas, e acompanhará a procissão até a praia.

Coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar será normal na quinta e na sexta-feira. Não haverá recolhimento de entulhos no dia 2. No dia 3, os trabalhos de capina e pintura de ruas e meios-fios terão expediente normal.

Cemitérios

Os cemitérios municipais atenderão para visitas e sepultamento das 8 às 12 horas e, à tarde, das 13 às 17 horas. O setor administrativo (pagamento de jazigos e outros) permanece fechado dias 2 e 3 de fevereiro.

Defesa Civil

Regime de plantão pelo fone 153 ou 3476-3400.

Cultura

Biblioteca Pública (SMC) – fechada dias 2 e 3. Sábado, dia 4, funciona das 9 às 13 horas. Domingo estará fechada.

Hangar I – funciona normalmente dias 2,3 e 4. Domingo estará fechado.

Praça CEU – horário no feriado, das 13 às 18 horas; na sexta, dia 3, das 7:30 às 20 horas e sábado e domingo das 13 às 18 horas.

Praça da Juventude Nelson Mandela – funciona dias 2,3 e 4, das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Domingo estará fechada.

Villa Mimosa – aberta dias 2, 3, 4 e 5, das 9 às 20 horas.

Parque dos Rosa – aberto dias 2,3,4 e 5, das 14 às 21 horas. O café se estende até 22 horas.