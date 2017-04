Saiba o que funciona em Canoas no feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes cairá na próxima sexta-feira, 21 de abril, e aqueles que ficarão na cidade de Canoas terão espaços culturais para curtir durante a folga, como a Villa Mimosa, a Praça da Juventude e a Estação Férrea, que funcionam em horários diferenciados.

Alguns serviços essenciais também sofrem alterações no expediente. Confira abaixo a lista completa:

SAÚDE

– Samu: atendimento 24 horas.

– Teleagendamento: não funciona durante a sexta-feira, 21.

– Hospital de Pronto Socorro (HPS): atende todos os dias, urgências, emergências e traumas (adulto e pediátrico) 24 horas (Rua Caçapava, 100, bairro Mathias Velho). Expediente normal.

– Hospital Nossa Senhora das Graças: estará aberto normalmente, atendendo urgências e emergências 24 horas (Rua Santos Ferreira, 1.864, bairro Nossa Senhora das Graças). Expediente normal.

– Hospital Universitário (HU): estará aberto normalmente, atendendo urgências obstétricas (gestantes) e ginecológicas, 24 horas (Avenida Farroupilha, 8.001, bairro São José). Expediente normal.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE não funcionam na sexta-feira, 21.

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs):

– UPA Hugo Simões Lagranha/24h (Rua Cairu, 600, bairro Rio Branco): funcionará normalmente no feriado, durante 24 horas. Expediente normal.

– UPA Carlos Giacomazzi / 24h (Avenida Boqueirão, 2.900, Bairro Guajuviras) funcionará normalmente no feriado, durante 24 horas. Expediente normal.

– UPA 16 Horas Noroeste (Rua Caçapava, 201, bairro Mathias Velho) e UPA 16 Horas Sudeste (Rua 1º de Maio, 534, bairro Niterói) não funcionam na sexta-feira (21)

– Upa do Idoso (Rua José de Alencar, 381, bairro Rio Branco) não funciona na sexta-feira (21)

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

As centrais do CAPS 24h irão funcionar normalmente na sexta, sábado e domingo. O restante não terá expediente durante o feriadão. Confira:

– Caps AD III Amanhecer (Álcool e outras drogas)

Rua 15 de Janeiro, 82, bairro Nossa Senhora das Graças. Fone: 3031-3331. Expediente Normal.

– Caps III Travessia

Rua Sepé Tiarajú, 116, Centro, Fone: 3031-2219. Expediente Normal.

– Caps Recanto dos Girassóis

Rua Frederico Guilherme Ludwig, 182, Centro. Fone: 3785-5003. Expediente Normal.

– Caps II Novos Tempos

Rua São Caetano,102, bairro Marechal Rondon, Fone: 3785-6057. Sem expediente.

– Caps Cataventos

Rua Teixeira de Freitas, 70, Centro. Fone: 3472-8792. Sem expediente.

– Caps Arco-Íris

Rua Guilherme Schell, 6184, Centro. Fone: 3464-3741. Sem expediente.

TRÂNSITO

Fiscalização: plantão 24h pelo telefone (51) 3425-7629 ou 156 (ligações de telefone fixo ou de celulares Claro e Oi).

TRANSPORTE

Na sexta-feira, 21, o transporte público convencional (ônibus) seguirá a tabela de horários de domingo.

COLETA DE LIXO

A coleta de lixo domiciliar será normal na sexta-feira, 21, e no sábado, 22. Na sexta, o setor de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Urbanos irá trabalhar normalmente.

CEMITÉRIOS

De sexta-feira a domingo, os cemitérios municipais estarão abertos para visitas das 8 às 17 horas. Para sepultamento, o funcionamento será das 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16h30. Já o setor administrativo, no caso de pagamento de jazigos e outras pendências, não abrirá no período.

DEFESA CIVIL

Regime de plantão pelos telefones (51) 9-936-895-16 / 9-923-789-22 / 9-932-257-64.

CULTURA

– Biblioteca Pública: não abre na sexta-feira, 21, funciona das 9 às 13 horas no sábado e presta atendimento na Biblioparque, no Capão do Corvo, das 13 às 17 horas.

– Hangar Cultural: não abre de sexta, 21, a domingo, 23.

– Praça da Juventude (Guajuviras): na sexta, 21, e no sábado, 22, a área interna funciona das 9 às 12 horas. No domingo, 23, o local permanece fechado.

– Praça CEU (Rio Branco): área externa fica aberta das 13 às 18 horas de sexta, 21, a domingo, 23.

– Estação Férrea: funciona das 9 às 22 horas na sexta, 21, no sábado, 22, e no domingo, 23.

– Casa dos Rosa: fechado de sexta, 21, a domingo, 23.

– Villa Mimosa: funciona das 14 às 18 horas na sexta-feira, 21. No sábado, 22, abre às 14 horas para Oficina de Moda Conceito e fecha no domingo, 23.