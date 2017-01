A prenda Sarah Regert Silveira conquistou mais dois prêmios em competições de laço. Sarah, que tem 12 anos de idade, já disputa competições desde 2013. No dia 17 de dezembro, Sarah foi campeã no rodeio da Federação Gaúcha de Laço em Triunfo, na categoria laço prenda até 12 anos.

No dia 18, participou das finais do campeonato da Federação, no qual ficou em segundo lugar.