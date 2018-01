Saúde de Canoas obtém recursos federais de R$ 710 mil

A Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos (SMPECI), obteve recursos na ordem de R$ 710 mil para a Saúde do município. Com o valor, serão adquiridas três ambulâncias, uma van para o transporte de passageiros que precisam de atendimento, que teve indicação da senadora Ana Amélia Lemos (PP), via programa do Ministério da Saúde, e dois consultórios odontológicos, o que atenderá os serviços de Saúde de Canoas.

Os recursos para a aquisição das ambulâncias e dos consultórios odontológicos foram possíveis através de emendas dos deputados federais Carlos Gomes (PRB), Jones Martins (PMDB), Cajar Nardes (PODE), Yeda Crusius (PSDB) e Ronaldo Nogueira (PTB).

O secretário da SMPECI, Dirceu Franciscon, reforça que estes recursos obtidos nos últimos dias de dezembro demonstram o compromisso da pasta em obter ainda mais verbas para Canoas no ano que inicia.