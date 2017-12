Saúde: Trabalhadores decidem não paralisar, mas marcam ato para o dia 20

Foi realizada durante a tarde da última quinta-feira, 7, assembleia organizada pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (Sindisaúde-RS). O evento reuniu profissionais do Hospital Universitário (HU) e do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), ligados ao Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp). A assembleia tinha como pauta a possibilidade de greve no município.

Definição

De acordo com o presidente do Sindisaúde, Arlindo Ritter, os profissionais receberam seus salários na última quarta-feira, 6. Mas, mesmo assim, o sindicalista afirma que a mobilização dos trabalhadores continua: “Foi decidido que a assembleia será mantida em aberto”. Ele ainda destaca que ficou marcado um ato, no dia 20, às 9 horas, em frente à Prefeitura: “Isso ocorre por que não é só pelo salário, ainda temos problemas com atrasos no 13°, depósito do FGTS, férias, previdência social e falta de condições de trabalho”. Mesmo sem parar, o sindicato ressalta que, após a realização da assembleia, os profissionais têm respaldo legal para uma greve a qualquer momento, sem necessidade de prazos.

Gamp

Diego Bastos, superintendente do Gamp, em entrevista concedida à reportagem de O Timoneiro, na última semana, justificou que tanto o HU como o HPSC tem sofrido com atrasos de repasses oriundos do governo do Estado, e que por isso a empresa tem tido dificuldades para honrar a folha salarial. “Os pagamentos estavam chegando ate dia 20 do mês subsequente”, explica Bastos.