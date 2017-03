Secretária apresenta diagnóstico dos problemas na Saúde de Canoas

Após quase três meses de governo Busato, a Saúde canoense ainda apresenta problemas. No primeiro mês de gestão, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou um relatório com as situações mais críticas. Na ocasião, a titular da pasta, Rosa Maria Groenwald, adiantou em entrevista ao O Timoneiro algumas informações do diagnóstico. Agora a administração municipal detalha os dados sobre a real situação do sistema de Saúde da cidade.

Hospital Nossa Senhora das Graças

O diagnóstico da Secretaria aponta para sérios problemas na gestão dos recursos financeiros com alto endividamento junto a fornecedores e bancos. Também são enfrentados problemas com infraestrutura, baixo estoque de medicamentos e equipamentos sem a manutenção adequada.

Hospital Universitário

O relatório mostra insuficiência de médicos e outros especialistas, o que causa demora no atendimento, falta de manutenção nos equipamentos e espaços físicos mal aproveitados, como um andar inteiro onde uma UTI poderia estar em funcionamento, mas está ocupada por entulho.

Hospital de Pronto Socorro

O estudo aponta para uma quantidade insuficiente de profissionais, problemas de climatização, infiltrações e goteiras, problemas estruturais e de equipamentos além de um comprometido fluxo de entrada dos pacientes, onde crianças em busca de atendimento pediátrico e vítimas de arma de fogo acessam o HPS pela mesma entrada.

Unidades Básicas de Saúde

Canoas conta com 28 UBS’s. Deste total, 17 estão em prédios alugados. A Unidade Central Park, por exemplo, ocupa o espaço onde antes era uma padaria. Entre os problemas enfrentados estão procedimentos realizados em locais irregulares, deficiência na rede de esgoto, falta de manutenção da rede elétrica, infiltrações, goteiras e mofos nas paredes.

Nas duas UPA´s 16h, localizadas nos bairros Niterói e Mathias Velho, repetem-se os problemas estruturais. As principais dificuldades estão nos corredores e portas estreitos demais que impedem a passagem de macas na parte interna.

Central de Distribuição Farmacêutica

De acordo com a Prefeitura, os problemas enfrentados na Central de Distribuição Farmacêutica contribuem para o desperdício de medicamentos. Em relação ao armazenamento inadequado, alguns produtos como soro, não resistem a altas temperaturas e acabam sendo inutilizados. Pela falta de controle de estoque, ocorre também o desperdício pois o material atinge a data de vencimento. Outros problemas estão na falta de controle nas temperaturas de medicamentos.

Primeiras medidas

Conforme a titular da pasta, Rosa Groenwald, está em andamento o trabalho de fiscalização ao atendimento prestado nos serviços de saúde. “Montamos uma equipe volante para saber a qualidade e a quantidade que a população está recebendo nos hospitais e UPAs. As equipes vão até o local e conferem os profissionais que estão trabalhando naquele momento, conversam com a população, procurem saber de suas necessidades. Conseguimos identificar as principais queixas e agir de forma imediata conforme a situação reportada pelo paciente”, explicou.