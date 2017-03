Secretaria de Educação desmente fechamento do Ceia

O Centro de Capacitação, Educação Inclusiva e Acessibilidade (Ceia) está passando por um período de reestruturação e não fechará as suas portas. Boatos na redes sociais geraram confusão com relação ao centro.

O Ceia passará por uma readequação durante o mês de março e irá reabrir no dia de 1º de abril. O trabalho inclui a formação de uma nova equipe de trabalho, implantação de um novo sistema de acompanhamento para viabilizar a reabilitação das crianças e jovens com deficiência, intensificação da formação técnica de estagiários, professores, motoristas e demais agentes de apoio relacionados com a inclusão, entre outras ações que visam qualificar o serviço ofertado. A Prefeitura ainda está trabalhando para resolver os problemas de inundações e infiltrações que são frequentes no local desde 2015, no ano da sua inauguração.

A comunicação oficial da reestruturação aos pais e responsáveis está marcada para o dia 14 de março. Neste dia, serão realizadas duas reuniões, uma às 9h e outra às 14h. Na ocasião, serão informados os detalhes da reestruturação e do novo sistema de atendimento. No final de março, ocorrerá uma aula inaugural do Ceia.

O Ceia está localizado na Rua Rio de Janeiro, 360, na Mathias Velho e atende alunos portadores de deficiência que estão matriculados em escolas da rede municipal, seja na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental.