Secretaria de Saúde orienta sobre vacinação contra a febre amarela

Em razão do aumento de casos em estados como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, a demanda pela imunização contra a febre amarela aumentou nos postos de diversas cidades, inclusive Canoas. A vacina é disponibilizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. No entanto, só deve recebê-la quem tem viagem prevista para áreas consideradas de risco.

“A imunização é necessária dez dias antes da viagem. Para quem permanece em Canoas, não há necessidade. O Rio Grande do Sul possui uma série histórica de dez anos sem registro da doença”, explica a secretária Rosa Groenwald. Mesmo sem casos de febra amarela, o trabalho de prevenção deve ser feito pela população. “Recomendamos os mesmos cuidados que são realizados no caso do mosquito da dengue”, acrescenta a secretária.

Orientações

Qualquer pessoa que nunca recebeu a vacina pode se imunizar a partir dos 9 meses. Para imunodeprimidos e pessoas com idade superior a 60 anos é necessário liberação do médico.

Combate à dengue

De acordo com a secretaria, as equipes da Vigilância em Saúde estão atuando em todos os bairros de Canoas, realizando o trabalho preventivo de orientação, verificando possíveis criadouros e tomando todos os cuidados pertinentes. Atualmente não há foco da doença no município. Porém, existe a presença do mosquito Aedes aegypti na cidade, contudo eles não estão contaminados e por isso não transmitem dengue. Denúncias de locais a serem examinados pela Vigilância em Saúde podem ser feitas através do telefone da Central de atendimento ao cidadão: 0800-5101234.

Confira o calendário de vacinas da Febre Amarela nas UBS’s

Segunda-feira: Niterói, Mathias Velho, São Luís, Igara, Rio Branco e Central Park

Terça-feira: Nova Niterói, Natal, Guajuviras, São José, Santa Isabel e Fátima 2

Quarta-feira: Niterói, Harmonia, Santo Operário, Olaria, Fátima 1

Quinta-feira: Cerne, Praça América, São Vicente, CAIC, Boa Saúde

Sexta-feira: Concoban, União, José Veríssimo, Estância Velha, Pedro Luís, Mato Grande