Secretaria de Saúde promove mutirões para zerar demandas

Uma ação inédita no município irá iniciar o processo para colocar em dia a agenda de consultas, exames e cirurgias. Para atender a demanda reprimida de consultas, estarão mobilizadas neste sábado, 25, sete Unidades Básicas de Saúde (UBS´S): Caic, Guajuviras, Fátima, Niterói, União, Praça América e Centro de Saúde. No mesmo dia, ocorre a última etapa do Mutirão de Odontologia, encerrando o atraso por atendimento dessa especialidade.

No total, a expectativa de atendimento é de 2 mil consultas médicas, pediátricas, psiquiátricas e odontológicas. Os exames e cirurgias serão atendidos no Hospital Universitário (HU) e no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG).

HU já tem confirmadas a realização de 16 cirurgias vasculares, quase 500 procedimentos, entre cirurgias ginecológicas, laqueaduras, biópsias, além de 500 eletrocardiogramas e mais de 4,4 mil exames de bioquímica. Para o Graças, a expectativa é de atender 185 pacientes apenas neste sábado em diferentes especialidades como Oncologia, Neurologia e Mastologista. Ao longo da semana, serão realizadas dez cirurgias neurológicas e de hérnia.

O mutirão de saúde será realizado entre 8 e 17 horas deste sábado.

Continuidade

Para o dia 1º de abril, estão confirmados mais 1,7 mil consultas médicas e odontológicas, além da disponibilização de 210 exames no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e no Centro de Saúde da Mulher. No HNSG, cerca de 300 consultas de Urologia serão feitas.

A partir de 25 de abril, a Secretaria Municipal da Saúde intensificará o ritmo do mutirão, disponibilizando quase 11 mil consultas com especialistas e 11 mil exames, mais de 2,5 mil consultas na atenção básica, além da realização de 340 cirurgias e triagens, e 1.020 atendimentos odontológicos.

Locais de atendimento neste sábado, 25

Unidade Básica de Saúde Caic – Av. 17 Abril, s/nº – Guajuviras

Unidade Básica de Saúde Guajuviras – Av. Principal, 1991 – Guajuviras

Unidade Básica de Saúde Fátima – Rua João Nicolau, 218 – Fátima

Unidade Básica de Saúde União – Rua São Borja, 395 – Mathias Velho

Unidade Básica de Saúde Niterói – Rua Marechal Rondon, 132 – Niterói

Praça América – Rua Rio Grande do Sul, 420 – Mathias Velho

Centro de Saúde – Rua Frei Orlando, 70