Secretário avalia panorama da educação de Canoas

Redução de custos, falta de vagas em creches, prédios sem manutenção, distribuição de uniformes e insegurança em escolas. Os problemas se acumulam sobre a mesa do novo secretário de Educação, José de Jesus D’Ávila. Em conversa com O Timoneiro, o titular da pasta explicou como fará para administrar tantas demandas.

“Ainda estamos em processo de formação da equipe. Estou com um pouco de dificuldade até para planejar um pouco, mas isso é uma coisa normal em um período de transição de governo” informa José, que pretende reduzir o número de servidores na secretaria para ampliar o quadro nas escolas.

Segundo o secretário, foi realizado um levantamento da verba prevista para 2017 na Educação, onde foi constatado que 83 % do valor será gasto com a folha de pagamento.”Nós temos que reduzir custos, pois passamos por um período de dificuldade econômica e nós temos que trabalhar com essa realidade”, avalia D’Ávila. De acordo com ele, o quadro de servidores está equilibrado, mas existem deficiências em algumas áreas. O secretário ainda afirma que há escolas sem condições de fazer um atendimento pedagógico adequado e que, devido a isso, avaliará novos investimentos.

Vagas nas creches

“A maior dificuldade que estou enfrentando nesse momento é na Educação Infantil”, comenta o titular da pasta. Segundo ele, por mais que sejam compradas vagas, a prefeitura não poderá atender toda a demanda: “muita gente vai ficar de fora e isso me angustia, por que eu queria atender todo mundo, mas temos que ter a consciência de que não vamos conseguir”, avalia. O secretário ainda informa que reavaliará o sistema de chamada para as vagas. “Se depender de mim, ano que vem não será assim”, afirma José D’Ávila, que já anunciou a criação de uma comissão que irá trabalhar em soluções para este ano e pensar mudanças na organização das vagas em 2018. O secretário ainda lembrou que, por lei, a prefeitura tem um prazo até 2024 para que sejam disponibilizadas vagas para todas as crianças nas creches. Até lá, segundo ele, a exigência é de atender 50% da demanda. “Não vai ser com 20 dias de trabalho que vou resolver tudo, mas que vou fazer força, vou”, disse o secretário.

Material escolar e uniformes

O material escolar não será disponibilizado nos primeiros dias de aula, afirma José. Conforme ele, o processo licitatório já está em andamento e, em até 20 dias após o início das aulas, os materiais serão entregues aos alunos. Já os uniformes passam por processo mais complicado. “Tivemos que refazer o processo licitatório, pois o número de uniformes que estavam sendo pedidos era excessivo.” O secretário afirma que está “correndo contra o tempo” para definir a situação, mas que ainda não tem um prazo específico para a entrega.

Manutenção de escolas

O quadro mais difícil encontrado, segundo D’Ávila, foi o da escola Carlos Drummond de Andrade. Além de estar sem luz, por conta da queda de um poste, a escola estava “completamente deteriorada”. José afirma que o prédio estará pronto e funcionando para o início das aulas. Serão gastos em torno de R$ 70 mil para realizar a reforma. Outra escola que também terá prioridade neste inicio de gestão é a Artur Pereira de Vargas, que teve um problema com o telhado, devido a um temporal.

“Outras demandas que me preocuparam muito são as escolas com novos modelos de gestão. Pensamos que essas escolas estavam prontas, mas não estão”, afirma o secretário. Segundo ele, é necessário muito trabalho para colocar os prédios em ordem. Ao todo, sete escolas foram inauguradas com irregularidades pela antiga gestão, todas com problemas na instalação elétrica.

Projetos e metas

“Tenho metas bem claras”, diz José. Ele comenta que terá especial atenção para a situação da segurança das escolas: “quero ver se consigo acertar com o prefeito para colocarmos o máximo possível de guardas nas escolas”. O secretário ainda afirmou que irá trabalhar para melhorar o Ideb da cidade. “Embora seja algo que não dependa só de mim, vou trabalhar para isso. O foco principal é fortalecer as escolas”, conclui.