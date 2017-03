Secretário de Desenvolvimento Social fala sobre projetos da pasta

A Secretaria de Desenvolvimento Social, ponto vital para qualquer administração, requer especial atenção por parte de gestores, que são responsáveis por implementar políticas públicas na área da Assistência Social. Em conversa com O Timoneiro, na quinta-feira, 30 de março, o titular da pasta, Vandré Padilha, traçou um panorama sobre os projetos planejados para 2017.

Antes de qualquer planejamento, o secretário conta que priorizou a organização administrativa do setor. Segundo ele, haviam muito contratos e convênios finalizados além de problemas de gestão. “Há contratos que foram denunciados. Por conta disso, instauramos uma auditoria onde já foram encontradas irregularidades que foram encaminhadas à Procuradoria Geral do Município (PGM)”, conta Vandré.

Raio de Sol

Padilha afirma que o maior desafio enfrentado no início da administração foi com relação ao abrigo Raio de Sol. O local, que deveria ser um espaço de proteção a crianças e adolescentes em situação de risco, foi protagonista de diversas polêmicas na gestão passada, por conta da falta de estrutura para acolhimento. Vandré conta que as atenções foram voltadas para resolver a situação do abrigo, que ganhará um novo local em aproximadamente 40 dias.

Criança Feliz

Na proteção básica, o secretário informa que a gestão já aderiu ao programa federal Criança Feliz, que irá atender mil crianças e gestantes em situação de vulnerabilidade social. O programa, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde, ainda terá sua data de lançamento divulgada.

Fiscalização

“Iniciamos um processo de fiscalização das cestas básicas distribuídas aos cadastrados na rede de atendimento assistencial.”, relata Vandré. De acordo com ele, a ideia é saber se as pessoas que recebem o benefício estão efetivamente em condições de vulnerabilidade.

Novo Cras

Atualmente, 10% da população canonense está inserida na rede de assistência social da cidade. De acordo com Padilha, são 35.565 mil pessoas. Os centros de referência de assistência social (Cras), segundo ele, são a porta de entrada para as famílias que precisam de ajuda. No bairro Niterói, os moradores terão mais um local de atendimento, já que o município recebeu repasse de R$ 438.750 mil para a construção de um novo Cras.

Acolhimento

“Estamos fazendo o chamamento público para a Casa Lar e para o abrigo institucional”, afirma Padilha. A Prefeitura ainda lançará edital com a divulgação legal do processo. De acordo com ele, o setor está trabalhando pontualmente na preparação para o aumento da demanda de acolhimento.

Grupo de trabalho

Por fim, Vandré afirma que a Secretaria está priorizando uma melhor captação de recursos através do governo federal. “Nossa equipe tem sido incansável nesse sentido”, comenta. Padilha ainda destaca a integração de diversas Secretarias na resolução de problemas: “Isso tem nos ajudado intensamente. É importante reconhecer o trabalho das pessoas”.