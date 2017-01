Secretário de Segurança diz que melhorias na área podem demorar até seis meses

Apesar da urgência sentida pelos canoenses, o secretário de Segurança e Cidadania, Ranolfo Vieira Júnior, afirmou, em vídeo divulgado na página oficial da Prefeitura no Facebook, que as melhorias na área da Segurança Pública poderão demorar até seis meses. “O prefeito já autorizou o chamamento de 40 novos guardas municipais e aquisição de novas viaturas, então acredito que até o final do primeiro semestre a gente já esteja dando uma resposta a essa questão primordial que é a questão da segurança pública”, afirmou Ranolfo.

O vídeo, divulgado na quinta, 26, é alusivo ao início da operação “Centro Seguro I”, que promove maior presença de agentes de segurança nas ruas do centro de Canoas. A Ação, feita em conjunto com a Brigada Militar, vai priorizar a assistência da Guarda Municipal, com um efetivo de 40 membros e 14 viaturas. O trabalho também irá se estender a todos os bairros.