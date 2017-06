Secretário Felipe Martini participa de reunião no Sindilojas

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Felipe Martini, participou da tradicional reunião-almoço promovida pelo Sindilojas Canoas. Na ocasião, Martini apresentou o projeto de revitalização do Polo Comercial da Júlio de Castilhoe, e tirou algumas dúvidas dos presentes. O titular da pasta destacou a importância da obra para todo o bairro. “O objetivo é atrair as pessoas para a Júlio de Castilhos. Uma obra que não vai somente repaginar a área, mas também trazer benefícios para o comércio e para o desenvolvimento desta região”, ressalta o secretário. O trecho de 270 metros será revitalizado com a verba destinada de duas emendas parlamentares do deputado Marco Maia, que somam em torno de 700 mil reais, mais recursos próprios da Administração Municipal.

Faltam repasses

Conforme o secretário-adjunto da Secretaria de Projetos Especiais, Captação e Inovação, Jaimir Balbinot, o Município só pode iniciar a obra após a autorização da Caixa Econômica Federal, que deve ocorrer assim que o Ministério das Cidades depositar na conta da Prefeitura 50% do valor do repasse. Ao iniciar a revitalização, a previsão é de que fique pronta em aproximadamente 60 dias.

Acúmulo de lixo

O secretário aproveitou a reunião para colocar em pauta a situação do acúmulo de lixo em uma das extremidades do Calçadão do Centro de Canoas. Na oportunidade, sugeriu uma reunião com os comerciantes da região para discutir alternativas para o descarte do lixo. Além destes assuntos, falou também das obras do Parque Canoas Inovação, na Fazenda Guajuviras.