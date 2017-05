Secretário promete transferência de companhia da BM

Foi promovida, nesta terça-feira, dia 23, na sede da Full Gauge Controls, reunião organizada pelo Sindilojas, onde foi discutida a transferência da 2ª Companhia da Brigada Militar para a Av. Júlio de Castilhos, em frente à Praça Dona Mocinha, no bairro Niterói, em Canoas.

Segundo o vice-presidente do Sindilojas, Itamar Tadeu Barboza da Silva, o interesse nesta transferência já existe há quase dois anos, mas apenas nos últimos cinco meses percebe-se uma movimentação positiva para a efetivação deste projeto. “Na próxima reunião, esperamos contar com a presença do prefeito Busato, pois sabemos da intenção de apoio da prefeitura e com isso, aguardamos uma definição,” comenta Silva.

Para o desenvolvimento da obra e efetivação da transferência, ainda serão necessárias medidas que envolvem desde a análise e aprovação do projeto, do planejamento, até a licitação e busca de recursos. Mas, o Secretário Municipal de Segurança, Ranolfo Vieira Junior, garantiu que a atual administração manifesta o interesse e apoio para a transferência. “ É clara a vontade política.Quanto aos recursos, precisamos buscar e esperamos que em agosto do ano que vem, estejamos comemorando com a comunidade mais esta conquista,” disse o secretário.

O subcomandante da Brigada Militar de Canoas, major Rogério Araújo, comenta que o antigo local está localizado em ponto de difícil acesso para a comunidade e não oferece hoje, condições adequadas para o trabalho. “Essa transferência vai beneficiar a comunidade, que terá a Brigada em ponto mais acessível, e também os policiais, que poderão estar num espaço mais amplo e ambiente adequado para a efetivação do trabalho,” garante o Major.

“O Bairro precisa desta transferência, pois o prédio da 2ª Cia não se encontra nas condições adequadas”, afirmou o Presidente da Câmara de Vereadores, Juares Hoy. Ele ainda salientou, que tanto a comunidade quanto a capatazia, que vai receber um prédio melhor para exercer suas atividades, também merece.