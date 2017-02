Secretário de Segurança relata estratégias e prazos para conter criminalidade

Infelizmente, a insegurança faz parte da rotina de qualquer pessoa nos dias atuais. Em Canoas, assim como em praticamente todas as cidades brasileiras, essa realidade se confirma. Após o primeiro mês comandando a pasta, o secretário de Segurança Pública e Cidadania, Ranolfo Vieira Júnior, conversou com O Timoneiro sobre o panorama e as estratégias para conter a criminalidade no município.

Segundo Ranolfo, existem 150 guardas municipais à disposição da pasta, além de 186 câmeras de segurança espalhadas pela cidade. O controle dessas ferramentas é canalizado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que conta com uma sala de videomonitoramento. O secretário ainda ressalta que 186 prédios municipais contam com alarmes instalados. O âmbito online também é destacado. Segundo Ranolfo, 34 grupos comunitários no wahtsapp envolvem mais de 4 mil pessoas em uma rede de comunicação entre a Secretaria e a sociedade. “É muito significativo, a primeira comunicação de algumas ocorrências ocorre pelos grupos”, diz o secretário.

Guarda municipal armada

“Estamos projetando dar um maior dinamismo, mais operacionalidade”, explica o titular da Segurança de Canoas. Segundo ele, o atual objetivo é armar a Guarda Municipal. Ranolfo explica que esse processo iniciou na gestão anterior e que, agora, cerca de um terço da guarda já está formada e habilitada para portar arma de fogo. “O processo para liberar o porte está para ser assinado em Brasília. Assim que isso sair, poderemos colocar guardas armados nas ruas”, comenta. A previsão do secretário é de que a liberação aconteça até março.

Compra de viaturas

Vieira destacou a compra de 35 viaturas, que serão destinadas à Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Guarda Municipal. “Queremos que o policial esteja, efetivamente, bem armado e estruturado na rua, com veículos potentes”, comenta. Ranolfo afirma que a ideia é dar maior visibilidade às ações da segurança pública. A estimativa é de que as viaturas estejam à disposição até metade do ano.

Mais guardas

Ranolfo promete que 40 pessoas, aprovadas em concurso, serão chamadas para compor a Guarda Municipal. Os novos agentes ainda farão, segundo o secretário, curso de formação para porte de arma. Ele aponta ainda que os novos guardas estarão a aptos para iniciar os trabalhos em alguns meses. “Até o final do semestre quase toda a guarda estará armada. Isso nos potencializa.”

Integração

“Ninguém quer fazer segurança de forma isolada, e não tem como fazer”, afirma o secretário. Ranolfo destaca a importância de integração entre todas as instituições, sejam da união, do estado ou do município.

Câmeras

O secretário de Segurança afirma que, até o final do ano, serão implementadas mais 28 câmeras à rede de vídeomonitoramento, controladas pelo Centro Integrado de Comando e Controle.

Segurança nas escolas

Uma das maiores preocupações da comunidade escolar, a segurança das escolas também foi assunto. O secretário afirma que, com a atual estrutura da Guarda Municipal, não há como colocar agentes em cada escola. “Em principio não teríamos como colocar um guarda em cada escola, fica impossível, por isso trabalhamos com o sistema de ronda com o monitoramento por câmeras e alarmes”, afirma Vieira. Ranolfo aposta em outros meios para conter a insegurança no âmbito escolar, através de comissões de prevenção à violência, programas educativos e atividades lúdicas de interação da guarda com os alunos.

Prazo de 6 meses para melhorias

Na última semana, em vídeo divulgado pela Prefeitura, através da página oficial no Facebook, Ranolfo anunciou que as melhorias para a segurança ocorreriam em um prazo de 6 meses. “Vamos ficar de braços cruzados até lá? claro que não”, comenta Ranolfo. O secretário afirma que já está realizando diversas operações visando a prevenção ao crime.

Estrutura

O secretário afirma que a estrutura da Secretaria está em boas condições, com destaque para o CICC que, segundo ele, “é um exemplo para os demais municípios”. Ranolfo ainda avalia que os efetivos da Guarda cobrem todos os bairros da cidade, mas que isso não ocorre com a intensidade desejada.