“Segurança Pública tem que ser prioridade”, afirma Yeda Crusius

A deputada Federal, Yeda Crusius (PSDB), visitou a redação do jornal Timoneiro, na última segunda-feira, 21, para falar sobre seu mandato. Na ocasião, a parlamentar gaúcha ressaltou a estreita relação que mantém com Canoas: “É muito bom sempre que volto, por toda a história que eu tive com a cidade”.

Segurança

Uma das principais temáticas onde a deputada tem atuado é a Segurança Pública. Para ela, a má gestão da economia nos últimos anos fez explodir os índices de violência no país. “Quem negar que a coisa piorou, não está enxergando nada”, afirma Yeda. Ela comemora a aprovação, na Câmara, do Sistema Único de Segurança Pública.

Privatização e reformas

“Nós tivemos a coragem de estabelecer a privatização, desde o governo de Fernando Henrique”. Yeda defende a abertura de setores estratégicos para ter mais recursos para os setores básicos. Além disso, reforça que o país precisa crescer: “É preciso aumentar o PIB, fazer com que haja mais renda, produção, mais empresas”. A deputada afirma que há necessidade de reforma tributária, política, e de modificações constitucionais.

Filiada ao PSDB, Yeda foi ministra do Planejamento no governo Itamar Franco (1993), eleita deputada federal pelo Rio Grande do Sul (1994), atualmente está no quarto mandato. Eleita governadora do Estado do Rio Grande do Sul, governadora de 2007 a 2010. Fundadora e primeira presidente do Secretariado Nacional da Mulher – PSDB Mulher (1998).