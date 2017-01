Segurança tem novo planejamento

O secretário de Segurança Pública e Cidadania, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou na terça-feira, 24, as linhas de ação que pretende desenvolver na pasta sob sua gestão. Na ocasião, Ranolfo informou que serão compradas 35 viaturas a serem distribuídas para a Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia e Defesa Civil e Susepe.

lém disso, o secretário anunciou o armamento de parte do contingente da guarda municipal e a chamada de 40 novos agentes aprovados em concurso. As medidas foram anunciadas durante visita do prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) e da vice Gisele Uequed (Rede) às dependências da Secretaria de Segurança.