Semana da Consciência Negra tem atrações em Canoas

Atividades artísticas, teatro, competições esportivas e dinâmicas em escolas estão na programação promovida pela Prefeitura Municipal de Canoas, por meio da Diretoria das Políticas Públicas para Igualdade Racial, da Semana da Consciência e Cultura Negra de Canoas, que ocorre de 20 a 25 de novembro em vários espaços da cidade. A abertura oficial será no dia 20, às 20 horas, no Teatro do Sesc.

Durante os seis dias de sua realização, a Semana da Consciência Negra será uma oportunidade de reflexão sobre a relevância do negro na sociedade brasileira, a luta contra a discriminação racial, temas de grande importância na sociedade atual. Por isso, estão programadas atividades para demonstrar a riqueza da cultura afro, exibição de documentários e dinâmicas que abordam a diversidade.

A diretora das Políticas de Igualdade Racial, Joana Tavares, destaca que o evento busca difundir a importância do negro na sociedade, além de promover a aplicabilidade das leis em conjunto com as redes que asseguram os direitos à cidadania. “É fundamental ressaltar que a importância desta passagem histórica é grande não apenas para os negros, mas para toda a população, pois por detrás de uma data oficial existe uma grande lição sobre a cultura afro-brasileira”, afirma.

Confira a programação completa:

20/11 – Segunda-feira

14 horas – Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Edgar Fontoura

Exibição do Documentário “Histórias do Céu e Terra” e debate com o Grupo Ibeji.

20 horas – Teatro do Sesc

Abertura da Semana da Consciência Negra e show “Histórias do Céu e Terra” com o Grupo Ibeji

21/11 – Terça-feira

20h30 – Liga Canoense de Futebol

Troféu Monerg – Movimento Negro do Rio Grande

22/11 – Quarta-feira

15 horas – EMEF Edgar Fontoura

Grupo de Capoeira Ilê de Oxóssi com o Mestre Yabá Cris

23/11 – Quinta-feira

Ulbra

Projeto extensão estética e bem-estar. Estética facial para pele Afro.

24/11 – Sexta-feira

Dinâmica da diversidade com a professora Maria Inês Pacheco, a ONG Parceiros Voluntários e FAUERS, nos seguintes horários e locais:

9h30 – EEEF Conego José Leão Harttmann

11 horas – EMEF Carlos Drummond de Andrade

14 horas – EMEF Prof. Edgar Fontoura

15h30 – EMEF Tancredo de Almeida Neves

20 horas – Teatro do SESC

Teatro Pretagô “Qual a diferença entre o charme e o funk?”

25/11 – Sábado

9h30 às 22 horas – Parque Esportivo Eduardo Gomes

Jogos Integração Canela Preta

16 horas – Villa Mimosa

Teatro de Rua “A dança do tempo”