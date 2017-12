Semana da Diversidade tem atividade no calçadão

A Diretoria das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais de Canoas, em parceria com o Conselho LGBT e a Secretaria Municipal da Saúde, promoveu na tarde desta terça-feira, 12, atividade sociocultural no Calçadão. Com a presença da Corte da Diversidade, eleita em setembro deste ano, a iniciativa teve distribuição de material educativo sobre cuidados com a saúde, distribuição de preservativos e orientações de saúde. A ação faz parte das comemorações da Semana da Diversidade, que vai até o dia 14.

O diretor das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Saulo Gil, destacou que a iniciativa atende aos anseios da comunidade LGBT, como demarcar espaço na sociedade. “A comunidade busca visibilidade, ser vista e ouvida em suas demandas. A nossa atividade traz para o coração da cidade a Corte da Diversidade, faz com que isso amplie a consciência das pessoas”, lembra o diretor.

O calendário da Semana da Diversidade ainda terá o Fórum da Diversidade, nesta quarta-feira, às 19h no Auditório Sady Schiwitz, na sede da Prefeitura de Canoas. Também estão previstos o lançamento e promoção da 9ª Parada Livre, que ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2018, no Parque Esportivo Eduardo Gomes. A Parada terá atrações como o Espaço André Pereira, show com atração nacional e diversas atividades voltadas ao público LGBT.

A cidade de Canoas foi elogiada no Fórum de Gestores e Gestoras das Políticas LGBT por promover ações efetivas de mobilização e conscientização às pautas da homossexualidade. Saulo Gil comemorou o reconhecimento do mais importante colegiados de políticas LGBT. “É o resultado de todo o trabalho que estamos fazendo ao longo do ano. Dando visibilidade, promovendo ações e trazendo à sociedade as discussões da comunidade LGBT”, afirma.