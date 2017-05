Semana da Enfermagem é comemorada com evento em Canoas

Uma série de palestras abordando diferentes temas relevantes para a profissão dentro da Semana da Enfermagem, celebram o Dia do Enfermeiro e do Técnico em Enfermagem, comemorados nos dias 12 e 20 de maio, respectivamente, em Canoas.

A abertura aconteceu nesta terça-feira, 16, com debates que prosseguem até quinta-feira no auditório Sady Schiwitz, na Prefeitura de Canoas. Inscrições podem ser feitas no local do evento. Na sexta-feira, ocorre o encerramento com baile festivo no Canoas Parque Hotel.

“A Secretaria Municipal da Saúde, pensando na valorização do profissional de enfermagem, organizou uma semana de palestras com a finalidade de prestigiar a classe e uma oportunidade dos profissionais aperfeiçoarem o trabalho que realizam no dia a dia, além de discutirem assuntos relacionados às suas práticas, bem como se atualizarem através das temáticas abordadas nas palestras”, explicou a secretária da Saúde de Canoas, Rosa Groenwald.

Participarão do evento como palestrantes convidados da SMS, de Instituições de ensino como a Ulbra, profissionais do Samu e convidados do Estado. Serão abordados diversos temas, dentre eles saúde do trabalhador, práticas integrativas complementares, profilaxia pós exposição HIV e cuidados com feridas crônicas.

Programação do dia 18/5

9h – 10h30

Enfermeiro Gustavo Correia – Desmistificando o atendimento pré-hospitalar – SAMU

10h45 – 11h45

Enfermeiro João Paulo Cavalheiro – Os desafios do enfermeiro no gerenciamento de grandes eventos: Relato de experiência do enfermeiro em desastres e catástrofes.