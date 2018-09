Semana Farroupilha repleta de atrações no Eduardo Gomes

Com a chegada do mês de setembro, aumenta a expectativa pela festa mais esperada do ano pelos gaúchos de todas as querências. Em Canoas, a expectativa é ainda maior por conta dos tradicionais e movimentados festejos da Semana Farroupilha. A 26ª edição do evento no Parque Eduardo Gomes, o Parcão, ocorre de 13 a 20 de setembro, com uma extensa programação com entrada franca.

No dia 13, quinta-feira, as atividades começam cedo no Parcão. Na parte da noite, às 20h, ocorre a abertura oficial da Semana, com show de Joca Martins e baile com o grupo Alma Gaudéria. Na ocasião, o público ainda acompanhará a chegada da Chama Crioula. Na sexta-feira, 14, é a vez do Gaúcho da Fronteira comandar o palco principal do Parcão. O baile fica por conta de Amilton Lima. A noite ainda conta com a apresentação do grupo Recuerdos de Milonga.

Complementam as atrações musicais Elton Saldanha e Shana Müller, no sábado, 15, Marco Lima, Jari Terres e Eco do Minuano, no domingo, 16. Na segunda-feira, os grupos Baitaca e Canção Nativa colocam os gaudérios para dançar. A dupla César Oliveira e Rogério Melo e o grupo Ho de Casa comandam a bailanta na terça-feira, 18. Na quarta, véspera do feriado, a cantora Fernanda e o cantor Iedo Silva, do grupo Os Farrapos, apresentam-se no palco principal do evento. O baile é com o grupo Tranco Macanudo. No feriado farroupilha, a partir das 20h, Dante Ramon Ledesma, Pedro Ernesto Denardin e os Nego Véio e o grupo Tchê Guri encerram as festividades. No dia 20 ocorre o Desfile Farroupilha. O trajeto inicia às 10 horas na Avenida das Canoas e termina no Parque Eduardo Gomes às 11h30min.