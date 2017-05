Senac Canoas está com inscrições abertas para cursos Técnicos EAD

O Senac Canoas está com inscrições abertas para cursos Técnicos na modalidade de ensino a distância (EAD), com início das aulas em agosto. Com o objetivo de qualificar profissionais para o mercado de trabalho, são oferecidas opções de capacitação nas áreas de Comércio, Design, Gestão e Segurança.

A metodologia de ensino a distância do Senac disponibiliza diversos recursos tecnológicos que facilitam a aprendizagem, com orientação e acompanhamento online. Alinhado à última atualização da legislação do ensino a distância, a maioria das aulas presenciais dos cursos poderão ser realizadas por videoaulas, proporcionando maior flexibilidade ao aluno. Saída de campo, estudo de caso, seminário, pesquisa, palestra ou avaliação ocorrerão conforme a necessidade de cada curso.

Com horário flexível, a modalidade EAD tem como vantagens o respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvolvimento de competências como organização, proatividade e responsabilidade, o menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional.

As matrículas podem ser feitas através do site www.ead.senac.br/tecnicos.

Confira os cursos disponíveis:

Técnico em Administração

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações Imobiliárias