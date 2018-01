Senac Canoas inscreve para o curso de Desenvolvimento de Líderes

Segundo estudo da Michel Page, empresa especializada em recrutamentos, na hora de contratar, 42% das organizações buscam como diferencial a capacidade de gestão, ou seja, as empresas estão atrás de líderes. Atento a esta demanda, o Senac Canoas oferece o curso de Desenvolvimento de Líderes. As aulas iniciam no dia 1 de fevereiro e acontecem nas terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

A qualificação apresenta conhecimentos para o desenvolvimento e a aplicação de estratégias de liderança na interação com diferentes pessoas, de modo a coordenar e motivar reuniões de trabalho, assim como promover ações de estímulo à criatividade e autonomia para o desenvolvimento das atividades propostas. Com carga horária de 24 horas, aborda assuntos como tipos de lideranças, negociação, motivação e planejamento de reuniões.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Canoas, localizado na Rua Mathias Velho, 255. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3476-7222 ou através do site www.senacrs.com.br/canoas. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.