Senac Canoas oferece cursos de Maquiador e Cabeleireiro

O Senac Canoas está com inscrições abertas para os cursos de Maquiador e de Cabeleireiro. As aulas iniciam nos dias 10 e 13 de julho, respectivamente.

Na capacitação de Maquiador, são desenvolvidos conhecimentos para a aplicação de produtos e técnicas diferenciadas de maquiagem e harmonia visual. Os encontros acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h15 às 12h15. Com carga horária de 160 horas, o curso tem como pré-requisitos a idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo até o 5º ano.

Já a qualificação de Cabeleireiro desenvolve temas como hidratação, reconstrução de fios, cortes, coloração e organização do ambiente de trabalho, para que o participante realize com excelência procedimentos de beleza e cuidados nos cabelos. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas. Com carga horária de 400 horas, o curso tem como pré-requisitos a idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo.

Matrículas para as capacitações devem ser feitas no Senac Canoas, localizado na Rua Mathias Velho, 255. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3476-7222 ou através do site www.senacrs.com.br/canoas. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.