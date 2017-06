Senac Canoas oferece qualificação gratuita para garçom

Com o objetivo de aprimorar e acrescentar novas técnicas aos garçons, o Senac Canoas inscreve para o curso de Excelência no Atendimento para Garçom. Para participar é necessário realizar inscrição até o dia 26 de junho através do site www.senacrs.com.br/ mastergarcom.

Os cursos têm como pré-requisitos a idade mínima de 16 anos, Ensino Fundamental Completo e renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários mínimos federais. O aluno também deve ter certificado de Garçom. Em sua primeira edição, em 2016, o Master Garçom capacitou cerca de 1500 estudantes.

O projeto é resultado de uma parceria com o Governo do Estado, a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS), o Sindicato Intermunicipal de Hotelaria do RS (Sindihotel), o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3476.7222.