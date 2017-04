Entre os dias 24 e 29 de abril, no Santander Cultural, o Senac Canoas participa da Fashion Revolution Week 2017. O evento conta com painéis e workshops, entre outras atividades.

Os alunos do curso de Moda confeccionaram a Bandeira de Retalhos, feita com resíduos e sobras de confecções, que ficará exposta durante o evento. A Fashion Revolution Week celebra os trabalhadores da indústria da moda e faz alusão à queda do Rana Plaza em Bangladesh no dia 24 de abril de 2013, que vitimou 1.200 costureiras.

“O evento tem como objetivo mobilizar empresas e indústrias de moda para repensar como este segmento pode ser mais ético, justo, socialmente inclusivo e economicamente viável, além de ressaltar a questão da sustentabilidade”, explica a coordenadora dos cursos de Moda do Senac Canoas, Janine Ledur.