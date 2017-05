Senac Canoas promove curso de Dicção, Desinibição e Oratória

Iniciam no dia 17 de maio as aulas do curso de Dicção, Desinibição e Oratória – Básico, promovido pelo Senac Canoas. As aulas acontecem nas segundas e quartas-feiras, das 19 às 22 horas.

A qualificação desenvolve técnicas adequadas para diferentes situações comunicativas, visto que, apresentar-se ao público comunicando-se de forma eficaz é um importante diferencial competitivo. Com carga horária de 30 horas, o curso tem como pré-requisitos a idade mínima de 16 anos e Ensino Médio Incompleto.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Canoas, localizado na Rua Mathias Velho, 255. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3476-7222 ou através do site www.senacrs.com.br/canoas. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.