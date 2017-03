Senac Canoas promove evento gratuito para mulheres

Para encerrar as comemorações do mês da mulher, o Senac Canoas promove, no dia 29 de março, o evento “Como Todas Podemos Ser Maravilhosas”. Com ações gratuitas, o encontro acontece a partir das 19h30min, na sede da escola, localizada na Rua Mathias Velho, 255.

O objetivo do encontro, direcionado às mulheres, é estimular a troca de experiências e promover um debate sobre a relação da moda e da beleza com os padrões estéticos e a autoestima feminina.

Faz parte da programação um talk show com o docente Iran Marcon e quatro convidadas que são referência na área: a jornalista e blogueira de moda, Thaísa Gomes; a jornalista e empresária de moda, dona da marca gaúcha Chica Bolacha, Thayná Cândido; a blogueira do Blog Negra e Crespa e colaboradora da ATL Girls da Rede Atlântida, Duda Buchmann e a psicóloga especialista em terapia cognitivo comportamental, Vanessa Marques.

As vagas são limitadas. Informações pelo telefone (51) 3476 7222.