Senac Canoas realiza evento em parceria com a Ulbra Canoas

O Senac Canoas, em parceria com a Ulbra, promove o evento “Eixo Moda: Unificando experiências técnicas e acadêmicas” no mês de maio. A atividade funciona como uma troca de experiências entre as duas instituições e objetiva unificar dois eixos importantes para a formação profissional dos alunos de moda. Confira a programação

17 de maio

Local: Ulbra

Atividade: Alunos do Curso Técnico de Modelagem de Vestuário do Senac Canoas participam de uma aula da Disciplina de Pesquisa do Curso de Graduação de Design de Moda com os alunos acadêmicos da Ulbra.

24 de maio

Local: Senac Canoas

Atividade: Alunos da Graduação de Design de Moda Curso da Ulbra participam de uma aula de Modelagem Digital com os alunos técnicos do Senac.

A proposta é que, desafiados pelos docentes de Modelagem Digital e de Pesquisa de Moda, os estudantes devem realizar, em 6 horas, um trabalho criativo que será levado para a aula de Modelagem Digital a fim de modelarem 1 peça de roupa no Software AUDACES. Esta é a primeira experiência do “Eixo Moda”, um evento que se tornará uma prática contínua do Senac Canoas para ampliar os horizontes e os canais de troca de conhecimento de seus alunos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3476-7222.