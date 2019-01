Senac Canoas tem inscrições abertas para cursos em fevereiro

O Senac Canoas está com inscrições abertas em cursos na área da Beleza com início em fevereiro. Confira as opções disponíveis:

Cabeleireiro intensivo – O curso, com carga horária de 250h, é perfeito para quem procura uma formação de curta duração em procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos. Focado na prática, prepara profissionais para realizar corte, penteados e procedimentos de cuidados e químicos nos cabelos. Os Docentes são altamente qualificados e o ambiente é moderno e preparado para o máximo desempenho dos alunos. As aulas iniciam no dia 5 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Para participar, é necessário Ensino Fundamental completo e a idade mínima de 16 anos.

Barbeiro – Com 172 horas de curso, o barbeiro é responsável por realizar o embelezamento da barba e dos cabelos masculinos. Esse profissional executa procedimentos de higienização, hidratação, reconstrução, alteração da estrutura e coloração dos fios, modelagem de barba, bigode, costeletas e aparos dos pelos faciais, utilizando técnicas de Visagismo. Atua em barbearias, salões e institutos de beleza, spas, centros de estética, meios de hospedagem, lojas de cosméticos, cruzeiros marítimos, academias e domicílios, como profissional autônomo, prestador de serviços ou empregado. As aulas iniciam no dia 5 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Para participar, é necessário Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

Maquiador – Com carga horária de 160 horas, o curso é perfeito para quem procura uma Qualificação Profissional em Maquiador. Focado na prática, prepara profissionais para realizar avaliação da pele da cliente, execução maquiagens para diversas ocasiões utilizando as principais técnicas e produtos disponíveis no mercado. As aulas iniciam no dia 5 de fevereiro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Para participar, é necessário Ensino Fundamental Completo e idade mínima de 16 anos.

Design de Sobrancelhas – O curso, com carga horária de 30 horas, desenvolve técnicas de modelagem de sobrancelhas, modelagem com hena, alisamento de sobrancelhas e coloração de sobrancelhas. As aulas iniciam no dia 13 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Para participar, é necessário idade mínima de 16 anos.

Alongamento de Unhas – Com carga horária de 20 horas, o curso visa à promoção do aperfeiçoamento profissional de acordo com as tendências da moda, a fim de capacitar e aprimorar profissionais para a aplicação de técnicas de alongamento de unhas. As aulas iniciam no dia 4 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Para participar, é necessário idade mínima de 16 anos e curso de Manicure e Pedicure ou conhecimentos na área e experiência profissional comprovada na área. Recomenda-se a avaliação prática com docente da unidade ofertante, quando não houver possibilidade de comprovação de experiência

Matrículas podem ser realizadas pelo site www.senacrs.com.br/canoas ou presencialmente no Senac Canoas, localizado na rua Mathias Velho, 255. Mais informações pelo telefone (51) 34767222.