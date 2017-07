Senac inscreve para curso de Design de Sobrancelhas

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o setor de estética teve um crescimento médio de 10% ao ano nas últimas duas décadas.

Por isso, o Senac Canoas oferece o curso de Design de Sobrancelhas, que objetiva acompanhar a evolução tecnológica dos profissionais de Imagem Pessoal sem deixar de lado as tendências de moda.

As aulas iniciam no dia 17 de julho e acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. A qualificação desenvolve conhecimentos para a Identificação e modelagem de sobrancelhas e cílios para cada tipo de rosto. Com carga horária de 28 horas, apresenta técnicas diferenciadas, como modelagem com henna, permanente, e alongamento de cílios, coloração, descoloração e alisamento, que visam à harmonia conforme perfil e gosto do cliente.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Canoas, localizado na Rua Mathias Velho, 255. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3476-7222 ou através do site www.senacrs.com.br/canoas.