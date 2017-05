Serviço de energia elétrica do município é debatido na Câmara

A comissão especial que acompanha o serviço de energia elétrica em Canoas promoveu, na última quinta-feira, 18, sua primeira reunião. A audiência, realizada no Plenário da Câmara, contou com a participação de representantes da RGE Sul e tratou do cronograma para a substituição dos postes de madeira, quedas de luz e investimentos realizados no município, entre outros assuntos.

Os gestores da empresa responderam aos questionamentos apresentados pelos vereadores. Uma das reclamações apresentadas diz respeito à falta de atendimento às indicações encaminhadas pelo Legislativo, a maioria relacionada a pedidos de troca de postes de madeira com risco de queda. Os parlamentares pediram prioridade aos casos mais críticos e que podem resultar em acidentes.

O gestor de Atendimento ao Poder Público da RGE Sul, Thiago Pedroso de Oliveira, apresentou dados sobre os investimentos realizados. Segundo ele, a base operacional de Canoas tem 65% de postes de concreto, o maior percentual da área de concessão da empresa. Para este ano, a previsão é de trocar 1,6 mil postes de madeira. “Nesse ritmo, nos próximos quatro ou cinco anos, já teremos praticamente 100% do parque com postes de concreto”, afirmou. O investimento nos últimos cinco anos, incluindo 2017, soma R$ 100 milhões. “Claro que questões pontuais existirão, mas é importante mostrar que não estamos parados”, complementou.

O presidente da comissão especial, vereador José Carlos Patricio (PSD), avaliou o encontro como positivo e disse que o objetivo é colaborar com a RGE Sul para que os pedidos da comunidade sejam atendidos. “É preciso entender a insegurança que essas situações trazem à população”, afirmou Patricio, referindo-se aos casos de postes deteriorados e que correm risco de queda. Uma nova reunião deverá ocorrer em 60 dias para avaliar os avanços obtidos. Também participou da reunião, o assistente comercial da RGE Sul, Cássio Lima.

Criada em abril, a comissão especial tem o vereador Marcus Vinícius Machado – Quinho (PDT) como relator. Os demais membros são Alexandre Gonçalves (PPS), Aloisio Bamberg (PCdoB), Canhoto (SD), César Augusto (PRB), Cezar Mossini (PMDB), Cris Moraes (PV), Maria Eunice (PT), Patteta (PP) e Sargento Santana (PTB).