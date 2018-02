Sesc apresenta programação especial no Mês da Mulher

Para celebrar o Dia da Mulher (8 de março), o Sesc Canoas preparou uma programação especial, por meio do Arte Sesc – Cultura por toda a parte, para o mês de março, com diversas atrações que envolvem a figura da mulher.

O show que dá início as apresentações é o Tributo Elis Regina, com Camila Lopez e O Arrastão, que acontece no dia 8 de março, no Teatro do Sesc (Av. Guilherme Schell, 5340), às 20 horas. O espetáculo faz uma viagem no tempo na carreira de uma das maiores cantoras de todos os tempos da música popular brasileira. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nos valores de R$ 15, para a categoria Comércio e Serviços; R$ 18, para Empresários; R$ 20, para o público em geral; e R$ 10, para estudantes, classe artística, idosos, professores e crianças de 04 a 12 anos.

A programação continua com a peça “Memórias de uma solteirona” (10/03), “Yerma, ou quanto tempo leva para transbordar um balde?” (16/03) e o show “Encontro de vozes das Divas Black” (17/03). As apresentações ocorrem no Teatro do Sesc, às 20 horas.

Mais informações sobre as atividades culturais especiais alusivas ao Mês da Mulher, que terá seu primeiro evento no dia 8 de março, podem ser obtidas pelo telefone (51) 3464-6909. Confira a programação cultural completa do Sesc Canoas no site www.sesc-rs.com.br/canoas e no www.facebook.com/sesccanoas.