Sesc e Prefeitura realizam campanha de atendimentos gratuitos de saúde bucal

O sistema Fecomércio-RS/Sesc e a Prefeitura de Canoas iniciaram, na última quarta-feira, 21, um projeto de atendimentos na área de saúde bucal voltado para comerciários e usuários do SUS na cidade. A iniciativa ocorre até o dia 19 de abril, na Praça do Avião, em frente ao Centro de Especialidades Médicas. Os atendimentos ocorrem na carreta Odonto-Sesc e na Unidade Móvel Odontológica da Prefeitura.

O lançamento oficial do projeto contou com presença de autoridades. A prefeita em exercício, Gisele Uequed (Rede), conheceu as instalações e ressaltou a importância da mobilização: “Trata-se de uma demonstração de comprometimento do empresariado com as políticas públicas de Canoas. O trabalho que será feito mostra que é possível oferecer um tratamento de qualidade à população mais vulnerável”, afirma Gisele. Itamar Barbosa, vice-presidente do sistema Fecomércio, destacou a parceria entre as instituições: “É um momento muito especial pra nós. Essa parceria com a Prefeitura, pra nós, mostra uma união muito grande, mostra que estamos fazendo a nossa parte”.

Atendimento

De acordo com a Prefeitura, os pacientes já foram selecionados conforme critérios de vulnerabilidade social e, à medida em que o usuário tiver alta em sua demanda, mais pessoas serão convocadas. A expectativa é de que ocorram cerca de mil procedimentos nas estruturas e não haverá distribuição de fichas no local. O atendimento aos pacientes será realizado de segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.