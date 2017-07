Sesc recebe espetáculo A Maldição do Vale Negro

O Grupo Skatá se apresenta no Sesc Canoas no dia 16 de Julho, às 17 horas, com o espetáculo A Maldição do Vale Negro. O texto da obra é de Luiz Arthur Nunes em parceria com Caio Fernando Abreu.

Espetáculo

A história é sobre uma órfã criada num castelo, sob o rígido controle do tio, o velho Conde Maurício, e da governanta, ambos personagens que guardam um segredo que pode mudar a vida da garota. A jovem é seduzida pelo Marquês D’Allençon, credor da hipoteca do conde. Quando o tio descobre o relacionamento dos dois, expulsa a menina do castelo e lança as mais terríveis maldições sobre ela. No acampamento de ciganos onde é acolhida, a pobre órfã descobre seu passado e os segredos que envolvem o Vale Negro.

O espetáculo é encenado pelo Grupo Skatá, resultado da turma de Formação de Atores da Escola Galpão de Artes de Canoas – 5º semestre. O valor do ingresso é R$ 25,00, pode ser adquirido antecipadamente na escola Galpão de Artes ou SESC Canoas na hora do espetáculo.

Ficha Técnica

Autores: Luiz Arthur Nunes e Caio Fernando Abreu

Orientação e direção: Diego Ferreira

Elenco: Aléxya Cunha, Braian Alfonsin, Emily Bitencourt, Gabriel Gonçalves, Gabrielle Caldeira, Joana Caspar, Nicole Leifheit.

Figurinos: Rosângela Leifheit

Trilha Sonora: Diego Ferreira

Iluminação: Diego Ferreira

Maquiagem e caracterização: Nicole Leifheit e Grupo Skatá

Cenário: Braian Alfonsin, Diego Ferreira, Gabriel Gonçalves e Ivanir Gonçalves

Produção: Grupo Skatá

Fotos: Click`s Larroque