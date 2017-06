Sesi-RS inaugura novas instalações em Centro de Atividades de Canoas

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) inaugurou na segunda-feira, 12, as novas instalações do Centro de Atividades de Canoas, na Rua Aurora, 1220, com o Centro Integrado de Saúde do Sesi. As obras integraram o Centro de Atividades à área do Centro Esportivo, aumentando a estrutura do Sesi. O novo espaço também possibilitou a ampliação dos serviços em segurança e saúde no trabalho e promoção da saúde.

Importância

De acordo com o presidente do sistema Fiergs, Heitor José Müller, “têm um simbolismo especial o fato deste evento acontecer em Canoas, por ser um dos principais polos econômicos do Estado, pois sedia importantes segmentos industriais”. Para ele, o Centro de Atividades é uma evolução e uma referência na promoção de saúde dos industriários, e de sua qualidade de vida. O presidente do Conselho Consultivo do Sesi Canoas, Ricardo Kulpa, agradeceu o esforço do Sistema FIERGS por atender ao pedido do conselho. “Foi um esforço comum”, disse ele. Para o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), a inauguração é muito importante: “Aprimora a Saúde de Canoas.

Encontramos nossa cidade com uma grande defasagem de atendimento. Antes dessa unidade, os trabalhadores tinham que procurar o sistema público, então será importante para a cidade. Canoas sempre estará de portas abertas para atividades assim”, ressaltou o prefeito.

Instalações

A unidade passa a contar com quatro consultórios odontológicos, duas salas de audiometria, sala para exames médicos e para radiologia. As melhorias abrangem ainda o aumento de vagas no estacionamento, a reforma dos quatro quiosques, substituição do campo 11 para dois de sete (sintéticos), melhorias do salão, calçadas externas e adequações do PPCI do ginásio de esportes. Neste novo ambiente, são ofertados à indústria, além dos serviços de saúde ocupacional, serviços de engenharia como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Análise Ergonômica do Trabalho, Levantamento de Riscos Ambientais, Laudos de Insalubridade e Periculosidades. Na área de promoção da saúde estão disponíveis ações de incentivo à alimentação saudável, atividade física e relações humanas. Na odontologia, são realizados atendimentos em clínica geral, raio-x e especialidades como odontopediatria, cirurgia bucomaxilofacial, periodontia e endodontia, todos respaldados por um ambiente biosseguro e equipamentos tecnologicamente avançados.